Nová hra od studia, které stvořilo Disco Elysium, vyjde v květnu

Studio ZA/UM se po úspěchu Disco Elysium vrací s novým projektem, který na něj volně navazuje. Zero Parades: For Dead Spies dorazí dřív, než by se dalo čekat – premiéra je naplánovaná už na 21. května, zatím pouze na PC. Oznamovací trailer s datem vydání můžete zhlédnout výše.
Při vydání nabídne hra kompletní anglický dabing a texty v několika jazycích včetně angličtiny, ruštiny, latinskoamerické španělštiny, zjednodušené čínštiny a němčiny. Další lokalizace mají dorazit postupně v aktualizacích, konkrétně tradiční čínština, francouzština, italština, korejština, brazilská portugalština a turečtina.
Šéf studia Allen Murray v tiskové zprávě připomíná, že v případě Disco Elysium trvalo lokalizacím zbytečně dlouho, než se dostaly ke hráčům. „Tentokrát startujeme rovnou s pěti jazyky a zavazujeme se k rychlejšímu tempu,“ vysvětluje s tím, že další jazykové mutace začnou přibývat na konci roku 2026 a budou pokračovat i v roce 2027. Cílem je, aby si každý mohl Zero Parades zahrát ve svém jazyce bez několikaletého čekání.
Ještě během letoška by se hra měla podívat i na PlayStation 5 a zároveň má být plně kompatibilní se zařízením Steam Deck. Z prvního traileru je patrné, že si titul zachovává výraznou stylizaci známou z Disco Elysium, tentokrát ale opouští detektivní rámec a míří do špionážního žánru.