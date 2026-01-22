Nová česká hra Star Focus propojuje hraní a terapii. Pomáhá dětem s ADHD učit se soustředit
zdroj: Bell Hat Games

Android iOS iPadOS

22. 1. 2026 11:30 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

České studentské studio Bell Hat Games včera uvedlo na trh svou mobilní hru Star Focus, která vznikla s cílem propojit hraní s terapeutickými principy a pomáhat dětem s poruchou pozornosti (ADHD). Projekt původně začal jako akademický prototyp na Západočeské univerzitě v Plzni, postupně se však díky inovačnímu grantu BIC a spolupráci s odborníky proměnil v plnohodnotný titul dostupný na iOS a Androidu. V roli hvězdné námořnice Luny se hráči a hráčky vydávají na klidnou plavbu, během níž vracejí hvězdy zpět na oblohu a plní úkoly zaměřené na rozvoj soustředění a zklidnění.

zdroj: Bell Hat Games

Jednotlivé herní aktivity vycházejí z technik běžně používaných v terapeutické praxi, například z dechových cvičení nebo úloh zaměřených na práci s pozorností a multitasking. Vše je podáno nenásilně a v uklidňujícím stylizovaném světě, který má děti motivovat k opakovanému hraní. Součástí projektu je také terapeutická edice, která umožňuje propojení se speciální EEG čelenkou a sledování mozkové aktivity, díky čemuž lze Star Focus využít i přímo v odborném prostředí. Vývoj od začátku probíhal ve spolupráci s psychoterapeuty, aby hra dokázala vyvážit zábavnou formu a skutečný přínos pro děti i odborníky.

Demoverze je dostupná zdarma na App Store a Google Play, měsíční předplatné aplikace stojí 199 korun a doživotní licence vychází na 599 korun.

Smarty.cz
Tagy:
soustředění ADHD
Zdroje:
Bell Hat Games
Hry:
Star Focus
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
