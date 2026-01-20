No Rest for the Wicked slaví milion prodaných kusů a mění pravidla hry
zdroj: Foto: Moon Studios

No Rest for the Wicked slaví milion prodaných kusů a mění pravidla hry

PC PlayStation 5 Xbox Series

20. 1. 2026

Věrně názvu svého nejnovějšího projektu si Moon Studios nedopřávají odpočinku a nadále pracují na diablovce No Rest for the Wicked. Nové oblasti, režimy, nepřátelé, frakce i úkoly teď doplní něco speciálního – spolupráce.

Kooperace do hry dorazí coby další velká aktualizace už 22. ledna. Do akčního RPG se tak nově budete moct pustit až ve čtyřech v samostatném režimu, kde si vytvoříte „říši“, do níž pozvete své přátele. Společně budete plnit úkoly a formovat svět. Za zmínku stojí fakt, že tvůrce říše nemusí být online, abyste se mohli připojit a pokračovat v hraní.

Jedná se o další vstřícný krok, který ARPG pomůže tomu, aby nadále množilo počet prodaných kopií a přidalo další tisíce k nedávno oznámenému milionu. Jenom musí přežít nevypočitatelné chování generálního ředitele studia Thomase Mahlera, který na sociálních sítích občas řádí jako divý.

Ondřej Partl
