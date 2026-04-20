No Rest for the Wicked se k výročí chlubí prodejními čísly a vydává soundtrack
20. 4. 2026 13:20 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Diablovka No Rest for the Wicked od Moon Studios nadále pokračuje v cestě k plnohodnotnému vydání. O víkendu titul oslavil své druhé výročí od startu předběžného přístupu, což doprovodila oficiální statistika.

Tým sice nevydal další aktualizaci, nicméně se s fanoušky podělil o to, že hra zatím zvládla prodat 1,7 milionu kopií. Jelikož tým v lednu hlásil pokoření milionové hranice, přidal k milníku v posledním čtvrtletí dalších 700 tisíc kusů, což je moc hezký výkon, s nímž jistě pomáhají průběžné slevy.

Pokud No Rest for the Wicked už máte, ale chtěli byste vývojáře podpořit ještě dodatečně, máte příležitost: Včera vydali oficiální soundtrack od Garetha Cokera, který si na Steamu samostatně můžete pořídit za 5,99 eur.

Tagy:
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
MEDIX – Test
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Inquisitor Simulator – Oznámení
Inquisitor Simulator – Oznámení
Alkahest - Gameplay Trailer
Alkahest - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání

