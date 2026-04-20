No Rest for the Wicked se k výročí chlubí prodejními čísly a vydává soundtrack

Diablovka No Rest for the Wicked od Moon Studios nadále pokračuje v cestě k plnohodnotnému vydání. O víkendu titul oslavil své druhé výročí od startu předběžného přístupu, což doprovodila oficiální statistika.
Tým sice nevydal další aktualizaci, nicméně se s fanoušky podělil o to, že hra zatím zvládla prodat 1,7 milionu kopií. Jelikož tým v lednu hlásil pokoření milionové hranice, přidal k milníku v posledním čtvrtletí dalších 700 tisíc kusů, což je moc hezký výkon, s nímž jistě pomáhají průběžné slevy.
Pokud No Rest for the Wicked už máte, ale chtěli byste vývojáře podpořit ještě dodatečně, máte příležitost: Včera vydali oficiální soundtrack od Garetha Cokera, který si na Steamu samostatně můžete pořídit za 5,99 eur.