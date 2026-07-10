No Rest for the Wicked před plnou verzí slaví dva miliony prodaných kopií
zdroj: Foto: Moon Studios

No Rest for the Wicked před plnou verzí slaví dva miliony prodaných kopií

PC PlayStation 5 Xbox Series

10. 7. 2026 12:05 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Akční RPG No Rest for the Wicked po dvouletém předběžném přístupu v říjnu zamíří do plné verze, kde nabídne další desítky hodin obsahu. Půjde o důležitý milník, který ještě před vypuštěním 1.0 láká zvědavce a Moon Studios tak slaví překonání hranice 2 milionů prodaných kusů. Jelikož v červnu studio hlásilo 1,8 milionu kopií, za necelý měsíc se povedlo zaujmout dalších 200 tisíc nových duší, za což jistě mohou i průběžné slevové akce.

No Rest for the Wicked
No Rest for the Wicked
No Rest for the Wicked
Galerie

S milníkem ovšem přichází jedna drobná nepříjemnost pro váhající. Právě dnes končí možnost získat za předobjednávku, respektive vstupenku do předběžného přístupu i doprovodný Founder's Pack, v němž se skrývá meč, unikátní jmenovka a právě přístup k testovací verzi.

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy RPG temné
Zdroje:
Moon Studios
Hry:
No Rest for the Wicked
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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