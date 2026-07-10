No Rest for the Wicked před plnou verzí slaví dva miliony prodaných kopií

Akční RPG No Rest for the Wicked po dvouletém předběžném přístupu v říjnu zamíří do plné verze, kde nabídne další desítky hodin obsahu. Půjde o důležitý milník, který ještě před vypuštěním 1.0 láká zvědavce a Moon Studios tak slaví překonání hranice 2 milionů prodaných kusů. Jelikož v červnu studio hlásilo 1,8 milionu kopií, za necelý měsíc se povedlo zaujmout dalších 200 tisíc nových duší, za což jistě mohou i průběžné slevové akce.
S milníkem ovšem přichází jedna drobná nepříjemnost pro váhající. Právě dnes končí možnost získat za předobjednávku, respektive vstupenku do předběžného přístupu i doprovodný Founder's Pack, v němž se skrývá meč, unikátní jmenovka a právě přístup k testovací verzi.