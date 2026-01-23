Nioh 3 se upomíná demem a čtvrthodinou z hraní
Nioh 3 se upomíná demem a čtvrthodinou z hraní

23. 1. 2026

Kdybyste snad zapomněli, Nioh 3 vychází už za 14 dní. Temné samurajské RPG s příchutí soulsovek se proto upomíná 17minutovým videem, kde vám jasně vysvětlí, jak se věci mají.

Připomene spojení historického Japonska s nadpřirozenými prvky, kde se mísí démoničtí jókai s reálnými postavami na cestě za očištěním světa od pekelného potěru. Prozkoumat řadu různorodých prostředí a porazit krvechtivé příšery rozhodně nebude jednoduché, alespoň si ale zvolíte, jestli chcete jít cestou samuraje, nindži, nebo něčím mezi tím.

Abyste nekupovali jókai v pytli, příští čtvrtek, 29. ledna, vyjde bezplatná demoverze na PC i PlayStation 5. Postup z ní se vám přenese do plné hry vycházející o týden později. A když ji zvládnete pokořit, získáte unikátní helmu.

