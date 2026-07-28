Nioh 3 se příští měsíc dočká prvního rozšíření
zdroj: Koei Tecmo

Nioh 3 se příští měsíc dočká prvního rozšíření

PC PlayStation 5

28. 7. 2026 9:14 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

První velké rozšíření pro soulsovku Nioh 3 s názvem Hell Rising vyjde už 19. srpna. DLC je součástí Season Passu, který zahrnuje i druhé připravované rozšíření Bloody Insurrection. Příběh zavede hlavního hrdinu do budoucnosti, kam se dostane prostřednictvím záhadného jókaie, jenž se mu zjevil ve snech. Ocitne se v Edu roku 1651, kde po smrti svého budoucího já skončilo období míru a město ovládly démonické síly.

Nioh 3
Recenze
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Nové DLC přidá rozsáhlou oblast představující Edo během období Keian. Dříve poklidné hlavní město se proměnilo v bojiště plné jókaiů, povstalců i zahraničních alchymistů. Významnou novinkou budou také dvě nové zbraně. Na hráče čekají také noví nepřátelé. Rozšíření přidá rovněž novou nejvyšší obtížnost Enlightened One's Journey, která navazuje na režim Shogun's Journey. Nabídne silnější výbavu, vyšší úrovňové limity i další možnosti rozvoje postavy.

Další novinkou budou Hundred Demon Realms Picture Scrolls, speciální svitky umožňující vytvářet vlastní bojové výzvy kombinací různých nepřátel, lokací a pravidel. Systém bude dostupný jak pro sólové hraní, tak pro kooperaci. Hell Rising zároveň přinese nové Guardian Spirity, bojové techniky, ninjutsu, onmjó magii, Graces i další vybavení. První rozšíření tak výrazně rozšíří obsah Nioh 3 a nabídne hráčům nové výzvy i po dokončení hlavního příběhu. Hra je dostupná na PC a PS5.

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Tagy:
středověk Japonsko akční RPG soulslike
Zdroje:
Koei Tecmo
Hry:
Nioh 3
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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