Nioh 3 se chlubí rekordem v sérii
zdroj: Koei Tecmo

PC PlayStation 5

20. 2. 2026 11:02 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Samurajská soulsovka Nioh 3 znovu přesvědčila, že si své místo ve videoherním světě zaslouží. Hra se dočkala vřelého přijetí, které se proměnilo v sympatická prodejní čísla. Trojka se oficiálně stala nejrychleji prodávanou hrou série, když po 14 dnech překonala hranici 1 milionu prodaných kusů. Tím pomohla značce překonat kolektivních 10 milionů kopií pro celou sérii. Team Ninja je proto nesmírně vděčný fanouškům, ale i kritikům, jejichž hodnocení dává na odiv v nové ukázce.

zdroj: Koei Tecmo

Pokud vás zajímá to naše, recenzi od Michala Krupičky najdete tady. Bez rozmyslu se připojil ke spokojené části publika a nebál se udělit krásných 9 bodů z 10 se slovy o tom, že jde o nejzábavnější soulslike od Elden Ringu. A to vzhledem k saturaci žánru není málo.

Tagy:
středověk Japonsko akční RPG soulslike
Zdroje:
Koei Tecmo
Hry:
Nioh 3
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Nejnovější články