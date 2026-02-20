Nioh 3 se chlubí rekordem v sérii

Samurajská soulsovka Nioh 3 znovu přesvědčila, že si své místo ve videoherním světě zaslouží. Hra se dočkala vřelého přijetí, které se proměnilo v sympatická prodejní čísla. Trojka se oficiálně stala nejrychleji prodávanou hrou série, když po 14 dnech překonala hranici 1 milionu prodaných kusů. Tím pomohla značce překonat kolektivních 10 milionů kopií pro celou sérii. Team Ninja je proto nesmírně vděčný fanouškům, ale i kritikům, jejichž hodnocení dává na odiv v nové ukázce.
Pokud vás zajímá to naše, recenzi od Michala Krupičky najdete tady. Bez rozmyslu se připojil ke spokojené části publika a nebál se udělit krásných 9 bodů z 10 se slovy o tom, že jde o nejzábavnější soulslike od Elden Ringu. A to vzhledem k saturaci žánru není málo.