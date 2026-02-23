Nintendo vrací peníze za Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition pro Switch 2

V pátek si fanoušci ještě mysleli, že jim Nintendo skrze Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition udělalo radost, přes víkend ovšem někteří odvážlivci zjistili, že upgrade za cenu 4,99 dolaru hru možná tak úplně nevylepšuje.
Na internetu se objevila videa i komentáře o tom, že hra vypadala lépe v původní verzi. Obraz podle nich působí, jako by se hra do vyššího rozlišení pouze upscalovala a vyhladila silnými filtry. Zpočátku navíc vše vypadá v pořádku, ale postupně se začnou objevovat nedokonalosti, kterých si všimnete i v akci.
Nespokojení hráči proto začali ostatní odrazovat od koupě a někteří se rozhodli zažádat o vrácení peněz, čemuž v případě uživatele Redditu s přezdívkou tamodolo vyhověli. Proto k akci vybídl i ostatní a doufá, že tím Nintendo donutí k nápravě. Nebo by možná stačilo zrušit poplatek za vylepšení?