Nintendo vrací peníze za Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition pro Switch 2
zdroj: Nintendo

Nintendo vrací peníze za Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition pro Switch 2

Switch

23. 2. 2026 13:56 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

V pátek si fanoušci ještě mysleli, že jim Nintendo skrze Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition udělalo radost, přes víkend ovšem někteří odvážlivci zjistili, že upgrade za cenu 4,99 dolaru hru možná tak úplně nevylepšuje.

Na internetu se objevila videa i komentáře o tom, že hra vypadala lépe v původní verzi. Obraz podle nich působí, jako by se hra do vyššího rozlišení pouze upscalovala a vyhladila silnými filtry. Zpočátku navíc vše vypadá v pořádku, ale postupně se začnou objevovat nedokonalosti, kterých si všimnete i v akci.

Nespokojení hráči proto začali ostatní odrazovat od koupě a někteří se rozhodli zažádat o vrácení peněz, čemuž v případě uživatele Redditu s přezdívkou tamodolo vyhověli. Proto k akci vybídl i ostatní a doufá, že tím Nintendo donutí k nápravě. Nebo by možná stačilo zrušit poplatek za vylepšení?

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
