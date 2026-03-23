Nintendo údajně plánuje revizi Switche 2 s vyměnitelnou baterií

Switch 2 za pár měsíců oslaví rok na trhu, což je milník, který dost možná doprovodí jedná významná inovace. Podle japonského webu Nikkei se Nintendo chystá v Evropě vydat revizi původního modelu s vyměnitelnou baterií.
Krok by podle všeho měl reagovat na legislativu Evropské unie o možnosti jednoduché výměny baterie u podobných zařízení, která sice vznikla už v roce 2023, v platnost ale vstoupí až v únoru příštího roku. Bezpečné, uživatelsky přívětivé vyjmutí baterie by se mělo týkat nejen přímo konzole, ale taktéž Joy-Conů.
Změna se údajně zatím dotkne akorát našeho světadílu, ale pokud se zprávy o tomto právu rozkřiknou, možná zamíří i do Japonska a USA. Na těchto trzích se nicméně prozatím žádné změny nechystají.