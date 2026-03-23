Nintendo údajně plánuje revizi Switche 2 s vyměnitelnou baterií
23. 3. 2026 13:05 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Switch 2 za pár měsíců oslaví rok na trhu, což je milník, který dost možná doprovodí jedná významná inovace. Podle japonského webu Nikkei se Nintendo chystá v Evropě vydat revizi původního modelu s vyměnitelnou baterií.

Krok by podle všeho měl reagovat na legislativu Evropské unie o možnosti jednoduché výměny baterie u podobných zařízení, která sice vznikla už v roce 2023, v platnost ale vstoupí až v únoru příštího roku. Bezpečné, uživatelsky přívětivé vyjmutí baterie by se mělo týkat nejen přímo konzole, ale taktéž Joy-Conů.

Změna se údajně zatím dotkne akorát našeho světadílu, ale pokud se zprávy o tomto právu rozkřiknou, možná zamíří i do Japonska a USA. Na těchto trzích se nicméně prozatím žádné změny nechystají.

Ondřej Partl
Ondřej Partl

Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
