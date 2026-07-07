Nintendo přestane v Evropě prodávat původní Switch kvůli regulaci EU
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Nintendo přestane v Evropě prodávat původní Switch kvůli regulaci EU

7. 7. 2026 10:00 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Nintendo oznámilo, že od února 2027 přestane na evropském trhu prodávat všechny modely první generace Switche. Důvodem nejsou slabé prodeje ani příchod nástupce, ale nová legislativa Evropské komise. Evropská unie totiž od roku 2027 vyžaduje, aby přenosná elektronická zařízení prodávaná na jejím území měla uživatelsky vyměnitelné baterie. Současné modely Nintenda Switch tento požadavek nesplňují.

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Prodej tak skončí nejen u klasického Switche, ale také u modelů: Lite, OLED a některá příslušenství jako první generace Pro Controlleru a retro ovladačů jako NES, SNES a Mega Drive. Dobrou zprávou je, že Nintendo Switch 2 se nové legislativě přizpůsobí. Nintendo plánuje uvést na evropský trh novou verzi konzole s uživatelsky vyměnitelnou baterií ještě během letošního roku.

Postupně dorazí také přepracované Joy-Cony 2 i nové verze ovladačů Switch 2 Pro Controller odpovídající evropským požadavkům. Evropská pravidla mají prodloužit životnost elektroniky a usnadnit opravy zařízení bez nutnosti pořizovat nový hardware. Pro hráče to znamená konec jedné z nejúspěšnějších konzolí historie na evropském trhu, ale zároveň i jednodušší výměnu baterií u budoucích zařízení. Původní Nintendo Switch tak po téměř deseti letech definitivně uzavírá svou evropskou kapitolu.

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Tagy:
Evropská komise baterie nintendo switch
Zdroje:
Nintendo
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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