Nintendo láká na velký Direct. Fanoušci vyhlížejí novou Zeldu i Star Foxe

Nintendo oznámilo další Direct, který se uskuteční už zítra, 9. června, od 16:00 a zaměří se na chystané hry pro Switch 2. Přenos nabídne zhruba padesát minut novinek, na které naváže ještě hodinu a půl dlouhá prezentace Treehouse Live s detailnějšími ukázkami. Půjde o první velký Direct od loňského září a očekávání jsou vysoká, v posledních měsících totiž Nintendo servírovalo pouze menší tematické prezentace a oznámení prostřednictvím sociálních sítí či aplikace Nintendo Today.
Spekulace se nyní točí především kolem dosud neoznámených exkluzivit pro druhou generaci hybridní konzole. Dlouhodobě se hovoří například o potenciálním remaku The Legend of Zelda: Ocarina of Time, který by mohl dorazit ještě letos u příležitosti blížícího se 40. výročí série. Vedle toho se skloňují nové projekty ze světů Waria, Metroidu nebo Pikminů. Jistotou by naopak měly být další ukázky již oznámených her jako Star Fox, Splatoon Raiders či Fire Emblem: Fortune's Weave, jejichž data vydání se kvapem blíží.