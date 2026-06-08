Nintendo láká na velký Direct. Fanoušci vyhlížejí novou Zeldu i Star Foxe
zdroj: Nintendo

Nintendo láká na velký Direct. Fanoušci vyhlížejí novou Zeldu i Star Foxe

Switch 2

8. 6. 2026 16:22 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Nintendo oznámilo další Direct, který se uskuteční už zítra, 9. června, od 16:00 a zaměří se na chystané hry pro Switch 2. Přenos nabídne zhruba padesát minut novinek, na které naváže ještě hodinu a půl dlouhá prezentace Treehouse Live s detailnějšími ukázkami. Půjde o první velký Direct od loňského září a očekávání jsou vysoká, v posledních měsících totiž Nintendo servírovalo pouze menší tematické prezentace a oznámení prostřednictvím sociálních sítí či aplikace Nintendo Today.

Spekulace se nyní točí především kolem dosud neoznámených exkluzivit pro druhou generaci hybridní konzole. Dlouhodobě se hovoří například o potenciálním remaku The Legend of Zelda: Ocarina of Time, který by mohl dorazit ještě letos u příležitosti blížícího se 40. výročí série. Vedle toho se skloňují nové projekty ze světů Waria, Metroidu nebo Pikminů. Jistotou by naopak měly být další ukázky již oznámených her jako Star Fox, Splatoon Raiders či Fire Emblem: Fortune's Weave, jejichž data vydání se kvapem blíží.

Smarty.cz
Tagy:
online akční sci-fi multiplayer střílečka arkáda JRPG malování nintendo nintendo switch 2 tahové Nintendo Direct
Zdroje:
Nintendo
Hry:
Splatoon Raiders Fire Emblem: Fortune's Weave Star Fox
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Fable – Showcase 2026
Fable – Showcase 2026
Gears of War: E-Day – Hratelnost
Gears of War: E-Day – Hratelnost
Summer Game Fest 2026 || Český přenos
Summer Game Fest 2026 || Český přenos
Monster Hunter Wilds: Ascendance - Oznámení
Monster Hunter Wilds: Ascendance - Oznámení
Star Wars Zero Company - Gameplay Trailer
Star Wars Zero Company - Gameplay Trailer
Final Fantasy VII Revelation - Odhalení
Final Fantasy VII Revelation - Odhalení
Mafia: The Old Country – Man of Honor
Mafia: The Old Country – Man of Honor
gen Atlas – Odhalení
gen Atlas – Odhalení
S Karlem Drdou, a o State of Play || Chléb & Games
S Karlem Drdou, a o State of Play || Chléb & Games
God of War Laufey - Kdo je Faye?
God of War Laufey - Kdo je Faye?
God of War Laufey - Záběry z hraní
God of War Laufey - Záběry z hraní
Control Resonant - Datum vydání
Control Resonant - Datum vydání
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Datum vydání
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Datum vydání

Nejnovější články