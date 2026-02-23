NieR: Automata slaví 10 milionů a naznačuje budoucnost

NieR: Automata je strhujícím hitem od PlatinumGames, který před téměř 10 lety svým neotřelým pojetím patřil mezi nejlepší hry nejen daného roku. Postupem času se z titulu stala legenda, díky níž dostal nový život její předchůdce, a teď může slavit krásných 10 milionů prodaných kopií.
Akční adventura se proto zařadila mezi nejúspěšnější projekty vydavatelství Square Enix, jehož historii připomíná i novým videem. Připomene se v něm mimo jiné povedené turné klavírních koncertů, které v minulém roce dorazilo i do Prahy. Hlavně ale na konci zasvítí zpráva „NieR: Automata to be continued“ lákající na potenciální návrat, možná i na pokračování.
Fanoušci po další hře volají už dlouho, jednalo by se proto o splněný sen. Nicméně vzhledem k tomu, že se nacházíme v době zaslíbené novým verzím, remasterům a remakům, není vyloučená ani předělávka pro aktuální generaci či mírné vizuální oprášení. Uvidíme, na co padne los.