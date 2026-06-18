Neskutečné číslo: Wukong prodal přes 30 milionů kopií

Podle nově zveřejněných údajů překonalo akční RPG Black Myth: Wukong hranici 30 milionů prodaných kopií. Informace pochází z dokumentu zveřejněného Ústředním výborem Komunistického svazu mládeže Číny.
Jde o další důkaz mimořádného úspěchu hry, která se po svém uvedení v srpnu 2024 rychle proměnila v globální fenomén.Více než polovina všech prodejů pochází ze zahraničních trhů mimo Čínu. Největší podíl na prodejích měla PC verze. Velmi silné výsledky ale zaznamenala také verze pro PlayStation 5. Verze pro Xbox Series X/S dorazila až o rok později.
Studio Game Science už mezitím pracuje na dalším projektu. Black Myth: Zhong Kui byla oznámena loni během Gamescomu. Nepůjde sice o přímé pokračování Wukonga, ale vývojáři fanoušky ujistili, že příběh Opičího krále zdaleka nekončí.