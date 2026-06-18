Neskutečné číslo: Wukong prodal přes 30 milionů kopií
zdroj: Game Science

Neskutečné číslo: Wukong prodal přes 30 milionů kopií

PC PlayStation 5 Xbox Series

18. 6. 2026 11:36 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Podle nově zveřejněných údajů překonalo akční RPG Black Myth: Wukong hranici 30 milionů prodaných kopií. Informace pochází z dokumentu zveřejněného Ústředním výborem Komunistického svazu mládeže Číny.

black myth wukong key art
Recenze
Black Myth: Wukong – recenze nádherného akčního RPG

Jde o další důkaz mimořádného úspěchu hry, která se po svém uvedení v srpnu 2024 rychle proměnila v globální fenomén.Více než polovina všech prodejů pochází ze zahraničních trhů mimo Čínu. Největší podíl na prodejích měla PC verze. Velmi silné výsledky ale zaznamenala také verze pro PlayStation 5. Verze pro Xbox Series X/S dorazila až o rok později.

Studio Game Science už mezitím pracuje na dalším projektu. Black Myth: Zhong Kui byla oznámena loni během Gamescomu. Nepůjde sice o přímé pokračování Wukonga, ale vývojáři fanoušky ujistili, že příběh Opičího krále zdaleka nekončí.

Smarty.cz
Tagy:
mytologie čínská hra
Zdroje:
Game Science
Hry:
Black Myth: Wukong
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

The Planet Crafter – vydání na konzole
The Planet Crafter – vydání na konzole
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Songs of Conquest – Yulan
Songs of Conquest – Yulan
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Fable – Showcase 2026
Fable – Showcase 2026
Gears of War: E-Day – Hratelnost
Gears of War: E-Day – Hratelnost
Summer Game Fest 2026 || Český přenos
Summer Game Fest 2026 || Český přenos

Nejnovější články