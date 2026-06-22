Nemrtví v zabláceném Birminghamu bez boží ochrany testují dynamické počasí
zdroj: Ocean Drive Studio

Nemrtví v zabláceném Birminghamu bez boží ochrany testují dynamické počasí

PC

22. 6. 2026 11:41 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Středověký survival nečekaně opepřený chodícími mrtvolami v God Save Birmingham se postupem času formuje do stále zajímavější podoby. Po únorové alfě tým láká zájemce do bety, která startuje dnes a potrvá do 29. června, přitom se do ní stačí pouze přihlásit.

Jak prozrazuje nový vývojářský deníček, zájemci si vyzkouší řadu pokročilých funkcí a zjistí, jak třeba ve hře bude fungovat dynamický systém počasí. Také si vyzkouší nové způsoby výroby předmětů skrze řemesla, kde nechybí truhlařina, kovářství ani krejčovství.

zdroj: Ocean Drive Studio

Značnými úpravami od alfy prošly souboje, kde zaznamenáte pokročilou fyziku, především při tom, jak na vás budou zombie dotírat. Na druhou stranu máte i nové možnosti útěku (například oknem) i díky volnějším pravidlům při umisťování žebříků. Jenom si dávejte pozor, dotěrné mrtvoly vám je mohou shodit.

Vypadá to ale, že studio na hře poctivě pracuje a vše je na dobré cestě, aby mohla brzy započít předběžný přístup na PC, na což by mohly následně navázat ještě konzolové verze.

Smarty.cz
Tagy:
středověk zombie survival
Zdroje:
Ocean Drive Studio
Hry:
God Save Birmingham
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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