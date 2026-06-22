Nemrtví v zabláceném Birminghamu bez boží ochrany testují dynamické počasí

Středověký survival nečekaně opepřený chodícími mrtvolami v God Save Birmingham se postupem času formuje do stále zajímavější podoby. Po únorové alfě tým láká zájemce do bety, která startuje dnes a potrvá do 29. června, přitom se do ní stačí pouze přihlásit.
Jak prozrazuje nový vývojářský deníček, zájemci si vyzkouší řadu pokročilých funkcí a zjistí, jak třeba ve hře bude fungovat dynamický systém počasí. Také si vyzkouší nové způsoby výroby předmětů skrze řemesla, kde nechybí truhlařina, kovářství ani krejčovství.
Značnými úpravami od alfy prošly souboje, kde zaznamenáte pokročilou fyziku, především při tom, jak na vás budou zombie dotírat. Na druhou stranu máte i nové možnosti útěku (například oknem) i díky volnějším pravidlům při umisťování žebříků. Jenom si dávejte pozor, dotěrné mrtvoly vám je mohou shodit.
Vypadá to ale, že studio na hře poctivě pracuje a vše je na dobré cestě, aby mohla brzy započít předběžný přístup na PC, na což by mohly následně navázat ještě konzolové verze.