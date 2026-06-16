Nejlepší hra loňského roku by se mohla brzy podívat na Nintendo Switch 2

Fanoušci Clair Obscur: Expedition 33 možná nebudou muset na verzi pro Nintendo Switch 2 čekat příliš dlouho. Podle známého insidera NateTheHate má být port vydán ještě během letošního roku. Informace zatím není oficiálně potvrzená, ale NateTheHate patří mezi ty spolehlivější zdroje v herním průmyslu.
Přesné datum zatím neznáme a vzhledem k extrémně nabitému podzimu není snadné odhadnout, kam by vydání mohlo zapadnout. Září 2026 se totiž rychle stává jedním z nejpřeplněnějších měsíců posledních let a mnoho vydavatelů se zároveň snaží vyhnout období kolem Grand Theft Auto VI. Právě proto se spekuluje, že by oznámení mohlo přijít během Gamescomu.