Nejlepší hra loňského roku by se mohla brzy podívat na Nintendo Switch 2
zdroj: Sandfall Interactive

Nejlepší hra loňského roku by se mohla brzy podívat na Nintendo Switch 2

PC PlayStation 5 Xbox Series

16. 6. 2026 9:51 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Fanoušci Clair Obscur: Expedition 33 možná nebudou muset na verzi pro Nintendo Switch 2 čekat příliš dlouho. Podle známého insidera NateTheHate má být port vydán ještě během letošního roku. Informace zatím není oficiálně potvrzená, ale NateTheHate patří mezi ty spolehlivější zdroje v herním průmyslu.

Přesné datum zatím neznáme a vzhledem k extrémně nabitému podzimu není snadné odhadnout, kam by vydání mohlo zapadnout. Září 2026 se totiž rychle stává jedním z nejpřeplněnějších měsíců posledních let a mnoho vydavatelů se zároveň snaží vyhnout období kolem Grand Theft Auto VI. Právě proto se spekuluje, že by oznámení mohlo přijít během Gamescomu.

Smarty.cz
Tagy:
tahová JRPG belle époque
Zdroje:
Nate the Hate
Hry:
Clair Obscur: Expedition 33
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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