Nástupce Drivera vyjde nečekaně brzy. Kdy začne Samson splácet své dluhy?

Duchovní nástupce série Driver od tvůrce Just Cause nabírá stále konkrétnější obrysy. Po prvním vývojářském deníčku zaměřeném na boj a auta nečekaně přichází Samson s další ukázkou a tou nejdůležitější informací – datem vydání.
Život stárnoucího kriminálníka, který se snaží vymanit z dluhové pasti, započne už 8. dubna. Zatím pouze na PC, respektive na Steamu a Epicu. Počítá se nicméně i s konzolemi, které přijdou na řadu později. Důležité je, že v tomto případě nejde o předběžný přístup a Samson rovnou vyjde v plné verzi.
Pokud vám i s ohledem na chudší marketing titul unikal, budete v něm sledovat příběh řidiče Samsona McCraye, který má malé množství času na to, aby mohl splatil svůj dluh. Nebude to legrace, jelikož po něm jde skoro celé město. Proto kromě volantu přijdou občas ke slovu i jeho pěsti.