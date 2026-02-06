Napínavé přestřelky z ptačí perspektivy si můžete otestovat v předběžném přístupu PUBG: Blindspot

Multiplayerová 5v5 akce z ptačí perspektivy PUBG: Blindspot, která je taktickým spin-offem úspěšné battle royale značky, dorazila do předběžného přístupu na Steamu, kde si ji může každý zahrát zdarma.
Na rozdíl od klasického PUBG: Battlegrounds se Blindspot soustředí na rychlé taktické přestřelky, kde je nutná taktika, svědomité pokrytí prostoru a spolupráce na uzavřených mapách, kde se snažíte nahackovat či ubránit serverovnu. Hlavním tahákem je simulace zorného pole, která umožňuje různé kličky a přepady ze zálohy.
PUBG: Blindspot staví na otevřeném vývoji, na kterém se hráči mohou podílet svými názory a zpětnou vazbou. Ta aktuální je spíše smíšená, jelikož palec nahoru zvedá 63 % z uživatelských recenzí. Padají různá přirovnání ke Counter-Strikeu a Rainbow Six Siege, což někteří berou jako plus, jiní odklon od battle royale spíše nevítají.