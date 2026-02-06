zdroj: Krafton

PC

Napínavé přestřelky z ptačí perspektivy si můžete otestovat v předběžném přístupu PUBG: Blindspot

6. 2. 2026 14:50 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Multiplayerová 5v5 akce z ptačí perspektivy PUBG: Blindspot, která je taktickým spin-offem úspěšné battle royale značky, dorazila do předběžného přístupu na Steamu, kde si ji může každý zahrát zdarma.

Na rozdíl od klasického PUBG: Battlegrounds se Blindspot soustředí na rychlé taktické přestřelky, kde je nutná taktika, svědomité pokrytí prostoru a spolupráce na uzavřených mapách, kde se snažíte nahackovat či ubránit serverovnu. Hlavním tahákem je simulace zorného pole, která umožňuje různé kličky a přepady ze zálohy.

zdroj: Krafton

PUBG: Blindspot staví na otevřeném vývoji, na kterém se hráči mohou podílet svými názory a zpětnou vazbou. Ta aktuální je spíše smíšená, jelikož palec nahoru zvedá 63 % z uživatelských recenzí. Padají různá přirovnání ke Counter-Strikeu a Rainbow Six Siege, což někteří berou jako plus, jiní odklon od battle royale spíše nevítají.

Smarty.cz
Tagy:
online izometrické pvp
Zdroje:
Krafton
Hry:
PUBG: Blindspot
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Fallout 4: Anniversary Edition – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Fallout 4: Anniversary Edition – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Indiana Jones and the Great Circle – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Indiana Jones and the Great Circle – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Kromlech - Datum spuštění předběžného přístupu
Kromlech - Datum spuštění předběžného přístupu
Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had A Name
Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had A Name
Samson – Boj a vozidla
Samson – Boj a vozidla
Mewgenics – Možnosti
Mewgenics – Možnosti
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Super Mario galaktický film – Yoshi
Super Mario galaktický film – Yoshi
Kiln – Představení
Kiln – Představení
Forza Horizon 6 – Gameplay
Forza Horizon 6 – Gameplay
Fable – Gameplay
Fable – Gameplay

Nejnovější články