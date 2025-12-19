Na Steamu odstartoval vánoční výprodej
19. 12. 2025 13:52 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Konec roku se pomalu blíží, což znamená i poslední pořádné letošní slevy. Steam tak po spuštění funkce shrnutí uplynulých 12 měsíců odstartoval i svůj tradiční vánoční výprodej, v němž najdete řadu her ve velkých slevách. Jde proto o ideální chvíli ukořistit vyhlížené tituly dosud odstavené na vedlejší kolej.

Výčet je skoro nekonečný a vybrat by si měl každý pamětník i nadšenec do novinek. V mírné 20% slevě najdete třeba aktuální hit Arc Raiders, ale také letošního držitele titulu hry roku Clair Obscur: Expedition 33. Doplnit si můžete i loňský rest Stalker 2: Heart of Chornobyl (35,99 eur) nebo Dragon's Dogma 2 (27,29 eur).

V opravdu hezké 50% slevě pořídíte i tuzemský středověk v Kingdom Come: Deliverance 2. A je na vás, jestli zvolíte levnější základ za 29,99 eur, nebo kompletní Royal edici za 39,99 eur. Opomenutá by neměla zůstat ani nedávno vydaná plná verze Escape from Tarkov (37,49 eur standardní edice) či docela fajn Tony Hawk's Pro Skater 3+4 za už rozumnějších 29,99 eur.

Výprodej je též skvělou příležitostí k nápravě starých křivd. Třeba takového Zaklínače 3 získáte za směšných 2,99 euro, předělávku Dead Space za 8,99 eur a moc fajn Dead Island 2 pod 5 eur. Na rozmyšlenou máte dostatek času, protože výprodej trvá do 5. ledna do 19:00. Do 3. ledna navíc můžete hlasovat pro své favority ve Steam Awards, kde bojují i některé výše zmíněné hry včetně českého středověku.

