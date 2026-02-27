Mortal Kombat II připomíná květnovou premiéru výpravnou ukázkou
zdroj: Warner Bros.

Mortal Kombat II připomíná květnovou premiéru výpravnou ukázkou

27. 2. 2026 13:49 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Ale jo, to nevypadá špatně. První plnohodnotná ukázka z filmového Mortal Kombat II ve mně sice vzbuzovala mírné rozpaky, ve včerejším druhém traileru si ale materiál konečně sedl a nakonec se na nás snad opravdu řítí příjemně béčkový akčňák plný krve, hlášek a dynamických bitek.

Kdyby si střihači odpustili zbytečný patos plný heroických proslovů, mohla mít nerušený tah na branku, který láká sice na občas snad až moc barevný vizuál, ale také na řadu oblíbených postav a Karla Urbana, jenž bude cool i v reklamě na toaletní papír. Pár výjevů slibuje pořádné souboje, řadu fatalit i osudový duel mezi Shao Kahnem a Liu Kangem.

zdroj: Warner Bros.

Mortal Kombat II má tak krásně umetenou cestu, aby byl lepší podívanou než jednička (dobře, laťka není tak vysoko) a udělal zase jednou radost fanouškům. A nakonec i ten pompézní remix ještě pompéznější skladby Techno Syndrome funguje vcelku příjemně.

Nejnovější články