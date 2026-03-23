Minecraft Dungeons II slibují nášup kostičkového ARPG
PC Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

23. 3. 2026 14:58 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Kostičkový svět Minecraftu v průběhu let expandoval do mnoha směrů. Kromě původní a stále podporované hry existuje mobilní AR záležitost, zvláštní strategie, ale taktéž sympatické ARPG Minecraft Dungeons, které se nakonec dočká i pokračování.

Mojang Minecraft Dungeons II ve spolupráci s Double Eleven představil trochu ledabyle a bez velkých fanfár. Jednoduše vyšla ukázka, nahodily se produktové stránky a objevil se krátký popis. Je asi naivní očekávat velké změny, spíše jen přídavek toho samého. Tedy přístupné rychlé souboje, nové lokace, vylepšenou vizuální stránku i vždycky zábavnou kooperaci.

Bližší informace odhalí až další měsíce a nakonec i samotné vydání, na nějž dojde ještě letos. Minecraft Dungeons II míří na všechny hlavní platformy, kam spadá PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a obě generace Switche.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil

