Minecraft Dungeons II slibují nášup kostičkového ARPG

Kostičkový svět Minecraftu v průběhu let expandoval do mnoha směrů. Kromě původní a stále podporované hry existuje mobilní AR záležitost, zvláštní strategie, ale taktéž sympatické ARPG Minecraft Dungeons, které se nakonec dočká i pokračování.
Mojang Minecraft Dungeons II ve spolupráci s Double Eleven představil trochu ledabyle a bez velkých fanfár. Jednoduše vyšla ukázka, nahodily se produktové stránky a objevil se krátký popis. Je asi naivní očekávat velké změny, spíše jen přídavek toho samého. Tedy přístupné rychlé souboje, nové lokace, vylepšenou vizuální stránku i vždycky zábavnou kooperaci.
Bližší informace odhalí až další měsíce a nakonec i samotné vydání, na nějž dojde ještě letos. Minecraft Dungeons II míří na všechny hlavní platformy, kam spadá PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a obě generace Switche.