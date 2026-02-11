Mewgenics si na svůj vývoj vydělalo za tři hodiny
Mewgenics si na svůj vývoj vydělalo za tři hodiny

11. 2. 2026 11:37 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Fantastické taktické RPG Mewgenics má za sebou extrémně silný start. Podle vývojáře Tylera Glaiela se hra zaplatila během pouhých tří hodin od vydání. Ano, 180 minut stačilo na to, aby se vrátil celý vývoj. Na Steamu hra krátce po vydání dosáhla na skoro 66 tisíc souběžně hrajících.

Mewgenics – recenze masivního taktického RPG s křížením koček

Aktuálně je Mewgenics dostupný na Steamu za zvýhodněnou cenu 27 dolarů (původně 30), a to do 24. února. O verzích pro konzole nebo jiné platformy zatím nepadla žádná zmínka. „Mewgenics jsou taktickým RPG, které se jen tváří roztomile, ale ve skutečnosti pod vrstvou mňoukání skrývá bezprecedentně hluboký, brutálně návykový a kreativně nezkrotný systém, který vás odměňuje za experimentování, toleruje selhání a s radostí rozbíjí vlastní pravidla. Nabízí téměř nekonečné množství kombinací, neustálé překvapení i pocit, že hrajete něco, co se odmítá opakovat a podbízet. Klidně vás pohltí na stovky hodin, aniž by kdy působila vyčerpaně nebo samoúčelně, a zároveň s lehkostí posouvá celý žánr o notný kus dál. Pokud existuje moderní zlatý standard taktických roguelite RPG, jmenuje se Mewgenics,“ napsal jsem v desítkové recenzi.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
