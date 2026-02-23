Mewgenics dostává další patch a těší se na první DLC
zdroj: Edmund McMillen

Mewgenics dostává další patch a těší se na první DLC

PC

23. 2. 2026 12:54 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Aspirant na letošní hru roku a nejhranější roguelite na Steamu udělal radost nejenom hráčům, ale též autorskému duu Edmund McMillen a Tyler Glaiel, kteří se už pomalu těší na to, až kočičím množitelům představí první přídavek. Začínají být ohledně něj nefalšovaně nadšení, přestože z rozšíření zatím nic neukázali.

Glaiel dodatek přímo potvrdil v doprovodném příspěvku k nedávnému patchi, jež opravil řadu bugů a zlepšil celkový požitek z Mewgenics. Přidal například možnost zamknout si snímkovací frekvenci a změnil základní nastavení konce tahu na Steam Decku. Dodal také pár animací, opravil kopírování kouzel a přihodil pár chybějících portrétů.

zdroj: Youtube

Jeden z fanoušků na příspěvek reagoval a poradil dvojici, ať se zaměří i na změny v uživatelském rozhraní. Na to autor promptně odpověděl a uvedl, že nejde o tak jednoduchou disciplínu a musí být v tomto ohledu opatrní. Požadavky na změny totiž častokrát přichází od lidí, jež nechápou kompromisy, které dvojice musela s ohledem na složitost vývoje udělat.

Nehledě na drobné nedostatky jde o fenomenální titul, který si do zítra můžete zakoupit v 10% slevě.

Smarty.cz
Tagy:
RPG roguelite taktická tahovka
Zdroje:
Edmund McMillen
Hry:
Mewgenics
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Aethus - Gameplay Trailer
Aethus - Gameplay Trailer
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Skate Style – Oznámení
Skate Style – Oznámení
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Horizon Hunters Gathering – Oznámení

Nejnovější články