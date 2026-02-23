Mewgenics dostává další patch a těší se na první DLC

Aspirant na letošní hru roku a nejhranější roguelite na Steamu udělal radost nejenom hráčům, ale též autorskému duu Edmund McMillen a Tyler Glaiel, kteří se už pomalu těší na to, až kočičím množitelům představí první přídavek. Začínají být ohledně něj nefalšovaně nadšení, přestože z rozšíření zatím nic neukázali.
Glaiel dodatek přímo potvrdil v doprovodném příspěvku k nedávnému patchi, jež opravil řadu bugů a zlepšil celkový požitek z Mewgenics. Přidal například možnost zamknout si snímkovací frekvenci a změnil základní nastavení konce tahu na Steam Decku. Dodal také pár animací, opravil kopírování kouzel a přihodil pár chybějících portrétů.
Jeden z fanoušků na příspěvek reagoval a poradil dvojici, ať se zaměří i na změny v uživatelském rozhraní. Na to autor promptně odpověděl a uvedl, že nejde o tak jednoduchou disciplínu a musí být v tomto ohledu opatrní. Požadavky na změny totiž častokrát přichází od lidí, jež nechápou kompromisy, které dvojice musela s ohledem na složitost vývoje udělat.
Nehledě na drobné nedostatky jde o fenomenální titul, který si do zítra můžete zakoupit v 10% slevě.