Meta zavírá VR studia, která dělala Deadpoola, Asgard's Wrath 2 a Resident Evil 4 VR

Meta pokračuje v razantních škrtech ve své VR divizi a tentokrát to odnesla rovnou trojice interních studií. Společnost uzavřela Twisted Pixel Games, Sanzaru Games a Armature Studio, tedy týmy stojící mimo jiné za tituly Marvel’s Deadpool VR, Asgard’s Wrath 2 a VR verzí Resident Evil 4.
Informace se objevily krátce poté, co média jako The New York Times upozornili na chystané propouštění v rámci Meta Reality Labs, kam spadá i vývoj first-party her pro headsety Quest. V úterý pak sami vývojáři z dotčených studií začali na sociálních sítích potvrzovat, že přišli o práci. Server UploadVR následně ověřil, že škrty zasáhly všechna tři studia kompletně.
Meta se k situaci vyjádřila prostřednictvím mluvčí Tracy Clayton, která serveru Polygon sdělila, že cílem těchto kroků je přesunout větší pozornost a zdroje směrem k nositelné elektronice, konkrétně k produktům jako Ray-Ban Meta AI brýle. Jinými slovy: hry jdou stranou, hardware má přednost.