Meta zavírá VR studia, která dělala Deadpoola, Asgard's Wrath 2 a Resident Evil 4 VR
zdroj: Oculus VR

Meta zavírá VR studia, která dělala Deadpoola, Asgard's Wrath 2 a Resident Evil 4 VR

iPhone PlayStation 4 PC Xbox One PlayStation 5 Xbox Series Meta Quest

14. 1. 2026 10:54 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Meta pokračuje v razantních škrtech ve své VR divizi a tentokrát to odnesla rovnou trojice interních studií. Společnost uzavřela Twisted Pixel Games, Sanzaru Games a Armature Studio, tedy týmy stojící mimo jiné za tituly Marvel’s Deadpool VR, Asgard’s Wrath 2 a VR verzí Resident Evil 4.

Informace se objevily krátce poté, co média jako The New York Times upozornili na chystané propouštění v rámci Meta Reality Labs, kam spadá i vývoj first-party her pro headsety Quest. V úterý pak sami vývojáři z dotčených studií začali na sociálních sítích potvrzovat, že přišli o práci. Server UploadVR následně ověřil, že škrty zasáhly všechna tři studia kompletně.

Meta se k situaci vyjádřila prostřednictvím mluvčí Tracy Clayton, která serveru Polygon sdělila, že cílem těchto kroků je přesunout větší pozornost a zdroje směrem k nositelné elektronice, konkrétně k produktům jako Ray-Ban Meta AI brýle. Jinými slovy: hry jdou stranou, hardware má přednost.

Smarty.cz
Tagy:
horor akční Marvel superhrdinové fantasy virtuální realita střílečka bojovka Resident Evil (série) VR Deadpool resident evil meta
Zdroje:
UploadVR, The New York Times
Hry:
Resident Evil 4 Asgard's Wrath 2 Deadpool VR
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost

Nejnovější články