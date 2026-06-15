Meccha Chameleon je dalším virálním hitem o hře na schovávanou

Jelikož žijeme v době internetové, která má tu moc udělat i z malých her velké hity, občas se zrodí nečekaný úspěch. Své o tom moc dobře ví třeba horolezci z Peak, naháněná z Lethal Company a nově rovněž schovávaná v Meccha Chameleon.
Jde o další z řady titulů patřících do tzv. friendslopu, kde se tentokrát věnujete hře na schovávanou tím, že si barvíte tělo herního avatara, aby splynul s prostředím. Tato velmi jednoduchá premisa plodí velkou zábavu, která jen čtyři dny po vydání prodala 1 milion kopií.
Jistě, startovní cena je pouze necelých 5 euro, přesto jde pro sólového vývojáře s přezdívkou lemorion_1224 o ohromný úspěch, který mu zajistil slušnou odměnu, díky níž bude moci tvořit více podobných her. Ostatně za poslední rok a něco jde v pořadí o jeho čtvrtou hru, ale teprve o první hit.