zdroj: lemorion_1224

PC

Meccha Chameleon je dalším virálním hitem o hře na schovávanou

15. 6. 2026 11:52 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Jelikož žijeme v době internetové, která má tu moc udělat i z malých her velké hity, občas se zrodí nečekaný úspěch. Své o tom moc dobře ví třeba horolezci z Peak, naháněná z Lethal Company a nově rovněž schovávaná v Meccha Chameleon.

Jde o další z řady titulů patřících do tzv. friendslopu, kde se tentokrát věnujete hře na schovávanou tím, že si barvíte tělo herního avatara, aby splynul s prostředím. Tato velmi jednoduchá premisa plodí velkou zábavu, která jen čtyři dny po vydání prodala 1 milion kopií.

Meccha Chameleon
Meccha Chameleon
Meccha Chameleon
Galerie

Jistě, startovní cena je pouze necelých 5 euro, přesto jde pro sólového vývojáře s přezdívkou lemorion_1224 o ohromný úspěch, který mu zajistil slušnou odměnu, díky níž bude moci tvořit více podobných her. Ostatně za poslední rok a něco jde v pořadí o jeho čtvrtou hru, ale teprve o první hit.

Smarty.cz
Tagy:
party multiplayer
Zdroje:
lemorion_1224
Hry:
Meccha Chameleon
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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