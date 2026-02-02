Masivní update pro Terrarii přivedl zpět statisíce lidí
zdroj: Re-Logic

Masivní update pro Terrarii přivedl zpět statisíce lidí

Android PlayStation 4 PC Xbox One iOS iPadOS

2. 2. 2026 11:40 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Terraria znovu potvrzuje, že patří mezi nesmrtelné stálice. Patnáct let po vydání dostává další masivní aktualizaci, která vznikala více než tři roky a přináší obrovské množství nového obsahu. Zájem hráčů je přitom tak velký, že se do pixelového světa vracejí doslova v houfech.

Jenom na Steamu se o víkendu počet současně připojených vyšplhal až na 228 073 nadšenců, což představuje druhý nejvyšší údaj v historii hry na této platformě. Víc lidí se v Terrarii sešlo jen v květnu 2020, když update 1.4 a přilákal rekordních 489 886 dobrodruhů.

zdroj: Youtube

Je tak zjevné, že ani starší projekty nemusí odcházet do důchodu, pokud se o ně někdo čile stará. Nový update je skutečně poctivý kus práce, zasahuje téměř do všech systémů, přibylo ohromné množství předmětů, přepracoval se crafting a vylepšilo se i generování světa. Ideální čas Terrarii po letech zase zkusit, a to na PC, PlayStationu, Xboxu, Switchi či mobilech.

Smarty.cz
Tagy:
survival crafting pixelart
Zdroje:
Re-Logic
Hry:
Terraria
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Mewgenics – Možnosti
Mewgenics – Možnosti
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Super Mario galaktický film – Yoshi
Super Mario galaktický film – Yoshi
Kiln – Představení
Kiln – Představení
Forza Horizon 6 – Gameplay
Forza Horizon 6 – Gameplay
Fable – Gameplay
Fable – Gameplay
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Marathon - Datum vydání
Marathon - Datum vydání
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer

Nejnovější články