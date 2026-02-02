Masivní update pro Terrarii přivedl zpět statisíce lidí

Terraria znovu potvrzuje, že patří mezi nesmrtelné stálice. Patnáct let po vydání dostává další masivní aktualizaci, která vznikala více než tři roky a přináší obrovské množství nového obsahu. Zájem hráčů je přitom tak velký, že se do pixelového světa vracejí doslova v houfech.
Jenom na Steamu se o víkendu počet současně připojených vyšplhal až na 228 073 nadšenců, což představuje druhý nejvyšší údaj v historii hry na této platformě. Víc lidí se v Terrarii sešlo jen v květnu 2020, když update 1.4 a přilákal rekordních 489 886 dobrodruhů.
Je tak zjevné, že ani starší projekty nemusí odcházet do důchodu, pokud se o ně někdo čile stará. Nový update je skutečně poctivý kus práce, zasahuje téměř do všech systémů, přibylo ohromné množství předmětů, přepracoval se crafting a vylepšilo se i generování světa. Ideální čas Terrarii po letech zase zkusit, a to na PC, PlayStationu, Xboxu, Switchi či mobilech.