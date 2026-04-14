Mario válcuje kina. Super Mario galaktický film už předběhl Spasitele

14. 4. 2026 13:03 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Animovaný Super Mario galaktický film si po silném startu drží své tempo a aktuálně vede letošní žebříčky návštěvnosti kin. S tržbami přes 629 milionů dolarů celosvětově překonal i ambiciózní sci-fi Spasitel s Ryanem Goslingem.

Mario v součtu boduje jak v domovských Spojených státech amerických, tak na mezinárodních trzích, kdy během druhého víkendu kinosálům dominoval ve více než osmdesáti zemích včetně Česka, kde ho zhlédlo 37 492 diváků. Celkově ho od premiéry v českých kinech navštívilo přes 107 tisíc lidí, u nás si tedy vede podstatně hůř než první Super Mario Bros. ve filmu před třemi lety.

Jinak se ale zdá, že se Nintendo může radovat z dalšího megahitu, který může atakovat bájnou miliardovou hranici. Konkurence ale letos rozhodně nebude slabá – do kin má letos v červenci zamířit třeba Spider-Man: Zbrusu nový den nebo Nolanova Odyssea, které pořadím mohou ještě pořádně zamíchat.

Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
