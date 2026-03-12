Mario konečně dostane svoji vlastní Lego figurku
zdroj: Nintendo

Mario konečně dostane svoji vlastní Lego figurku

12. 3. 2026 9:16 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Lego konečně dává ikonickému instalatérovi od Nintenda podobu, na kterou fanoušci čekali roky. Mario totiž poprvé dostane klasickou LEGO minifigurku. Doteď se Mario v Lego sadách objevoval hlavně ve větší interaktivní podobě.

První pohled na figurku přišel během oslav Mario Day na sociálních sítích. Zajímavostí je, že jeho hlava se liší od běžných minifigurek. Čepice, knír i některé detaily jsou součástí jednoho odlitku, místo aby šlo o samostatné díly nebo potisk. Figurka ale dorazí až v roce 2027. Zatím není potvrzeno, zda podobnou podobu dostanou i další postavy ze série, například Luigi, Princess Peach nebo další obyvatelé Mushroom Kingdom.

Spolupráce Lega a Nintenda přitom dál roste. Nedávno firmy představily také nové stavebnice ze světa Pokémonů, včetně modelů Pikachu, Poké Ballu nebo ikonických starter Pokémonů jako Charizard, Blastoise a Venusaur.

Smarty.cz
Tagy:
lego Mario nintendo
Zdroje:
Nintendo, Lego
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení

Nejnovější články