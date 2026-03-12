Mario konečně dostane svoji vlastní Lego figurku

Lego konečně dává ikonickému instalatérovi od Nintenda podobu, na kterou fanoušci čekali roky. Mario totiž poprvé dostane klasickou LEGO minifigurku. Doteď se Mario v Lego sadách objevoval hlavně ve větší interaktivní podobě.
New form unlocked! New sets coming in 2027 #LEGOSuperMario pic.twitter.com/OAqcN8VmP3— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 10, 2026
První pohled na figurku přišel během oslav Mario Day na sociálních sítích. Zajímavostí je, že jeho hlava se liší od běžných minifigurek. Čepice, knír i některé detaily jsou součástí jednoho odlitku, místo aby šlo o samostatné díly nebo potisk. Figurka ale dorazí až v roce 2027. Zatím není potvrzeno, zda podobnou podobu dostanou i další postavy ze série, například Luigi, Princess Peach nebo další obyvatelé Mushroom Kingdom.
Spolupráce Lega a Nintenda přitom dál roste. Nedávno firmy představily také nové stavebnice ze světa Pokémonů, včetně modelů Pikachu, Poké Ballu nebo ikonických starter Pokémonů jako Charizard, Blastoise a Venusaur.