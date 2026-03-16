Marathon zvětší inventář a zlepší vzdálené zvuky

Bungie na extrakčním Marathonu pilně pracuje, takže v minulém týdnu trochu zjednodušil náročnost nepřátel řízených umělou inteligencí, aby tento vyřešil několik palčivých problémů s aktualizací 1.0.5.
Zaměří se především na Vault, tedy inventář, kam si ukládáte získanou kořist. Ten se na první dojem rozšíří, jelikož umožní stackovat více předmětů, nábojů i granátů na sebe. Navíc přibude několik dodatečných filtrů pro lepší přehled.
Změnou též prochází zvuková stránka zaměřená na aktivity ostatních hráčů. Tu studio ladí už delší dobu a minulá úprava způsobila, že jste lidi slyšeli až zbytečně moc daleko. Dosah se proto sníží.
Tým má mezitím dobré zprávy pro majitele nabušených počítačových sestav. Pracují na dodatečných úpravách, aby na nich hra běžela co nejlépe, ale zároveň přinesla řadu nastavení, kvůli nimž budete rádi za investici do silného hardwaru. Jenom musíte být v tomto ohledu ještě trochu trpěliví.