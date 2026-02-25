Marathon před testem serverů představuje poslední postavu. Rook si libuje v kořisti

Studio Bungie zveřejnilo poslední krátký filmeček k hratelným hrdinům připravované střílečky Marathon. Jen pár dní před zahájením veřejného testu serverů se své chvilky slávy dočkává Rook – nenápadný slídil, který místo přímé konfrontace preferuje šmejdění po mapě a sbírání kořisti. Na rozdíl od předchozích ukázek, které vyzdvihovaly bojeschopnost jednotlivých „skořápek“, Rook sází na mazanost. V traileru dokonce na chvilku obrátí nepřátelské NPC na svou stranu, jen aby vzápětí zpanikařil při setkání s jiným hráčem a chaotickou střelbou si vše pokazil. Nakonec se tak s nakradeným vybavením dává na úprk v duchu archetypu tzv. loot goblina, který se výborně hodí pro sólové hraní.
Marathon si bude moct zdarma vyzkoušet od 26. února do 2. března před oficiálním vydáním, které je naplánováno na 5. března na PC a PS5. V žebříčku nejprodávanějších her na Steamu se chystaná multiplayerová střílečka drží na předních příčkách, což navzdory kritičtějším prvotním ohlasům naznačuje nezanedbatelný zájem o návrat někdejší kultovní záležitosti v moderním extrakčním pojetí.