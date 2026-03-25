Marathon podle odhadů prodal přes 1,2 milionu kopií

Marathon má za sebou první týdny na trhu a podle odhadů analytické firmy Alinea Analytics překonal hranici 1,2 milionu prodaných kopií napříč platformami. Ještě před vydáním se prodalo zhruba 250 tisíc kopií na Steamu. Největší podíl má PC verze – přibližně 800 tisíc kopií připadá na Steam. Na PlayStation 5 se podle odhadů prodalo asi 217 tisíc kusů a na Xbox Series X/S zhruba 133 tisíc.
I když prodeje nepůsobí jako masivní blockbuster, zajímavější je chování hráčů po vydání. Podle dat se denní aktivita pohybuje mezi 300 tisíci a 480 tisíci hráči, přičemž víkendový průměr dosáhl kolem 380 tisíc a při launchi hra dosáhla až 478 tisíc denně aktivních uživatelů.
Na Steamu se současně pohybuje mezi 15 a 45 tisíci hráči s maximem přes 88 tisíc. Přestože to může působit jako pokles oproti startu, čísla napříč platformami ukazují, že si hra zatím drží poměrně stabilní základnu. Zajímavým zjištěním je i to, odkud hráči přicházejí. Velká část komunity přechází z Destiny 2. Na Steamu hrálo Destiny 2 dříve 78,2 % hráčů Marathonu, podobně vysoká čísla jsou i na konzolích. Významná část hráčů má zkušenosti i s Halo: The Master Chief Collection.