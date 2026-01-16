Lovecraftovská akce Forgive Me Father 2 vyjde na Switch
zdroj: Foto: Slipate Ironworks

Lovecraftovská akce Forgive Me Father 2 vyjde na Switch

PC Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

16. 1. 2026 10:37 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Boomer shootery jsou nadále v kurzu a ukazují, že se na tomto poli pořád mohou objevit zajímavé projekty. Patří mezi ně mimo jiné lovecraftovská komiksárna Forgive Me Father 2, kterou Kuba vychválil až na 8 bodů z 10. Chyběla snad jen verze na Nintendo Switch, která se už blíží.

zdroj: Fulqrum Publishing

Studio Byte Barrel své sevření mýtu Cthulhu na hybridní konzoli představí 22. ledna. Konec prvního měsíce roku platí pro digitální verzi, ale když projedete obchody, zjistíte, že se též chystá krabicová varianta. Dle dostupných informací ji očekávejte začátkem března.

Čekat nemusí hráči na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S, kde je titul už několik měsíců dostupný.

Smarty.cz
Tagy:
komiks střílečka Lovecraft
Zdroje:
Fulqrum Publishing
Hry:
Forgive Me Father 2
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou

Nejnovější články