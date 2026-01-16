Lovecraftovská akce Forgive Me Father 2 vyjde na Switch

Boomer shootery jsou nadále v kurzu a ukazují, že se na tomto poli pořád mohou objevit zajímavé projekty. Patří mezi ně mimo jiné lovecraftovská komiksárna Forgive Me Father 2, kterou Kuba vychválil až na 8 bodů z 10. Chyběla snad jen verze na Nintendo Switch, která se už blíží.
Studio Byte Barrel své sevření mýtu Cthulhu na hybridní konzoli představí 22. ledna. Konec prvního měsíce roku platí pro digitální verzi, ale když projedete obchody, zjistíte, že se též chystá krabicová varianta. Dle dostupných informací ji očekávejte začátkem března.
Čekat nemusí hráči na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S, kde je titul už několik měsíců dostupný.