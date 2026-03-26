Lords of the Fallen II ukazují v novém traileru přepracované nebezpečí stínového světa

Soulsovka Lords of the Fallen II ukázal nový gameplay trailer a vývojáři naznačují, že zajdou ještě dál v náročnosti. CI Games a Hexworks představili zásadní změny v mechanice stínového světa Umbral, která vychází ze zpětné vazby hráčů prvního dílu a má být výrazně agresivnější a nepředvídatelnější. Kreativní ředitel Ryan Hill popsal Umbral jako svět, který už není jen říší mrtvých, ale říší nemrtvých, která se neustále dere do reality a působí jako otevřená, pulzující rána.
Hra opět pracuje se dvěma paralelními světy. Axiom představuje klasické temné fantasy prostředí, zatímco Umbral je jeho zvrácený odraz, kde se deformují zákony fyziky i smrti. Hráči mezi nimi mohou přecházet pomocí stínové lampy, což otevírá nové cesty, ale zároveň přináší stále větší riziko.
Oproti prvnímu dílu se mění i způsob, jakým Umbral reaguje na hráče. Namísto lineárního zvyšování nebezpečí bude svět reagovat na konkrétní akce, čímž vznikne dynamičtější a organičtější pocit ohrožení. Čím déle a agresivněji hráč v Umbralu působí, tím více se prostředí i nepřátelé přizpůsobují. Vývojáři slibují také větší rozmanitost prostředí, nové typy nepřátel a monstra, která se dokážou transformovat do ještě nebezpečnějších forem. K tomu přibude i brutálnější bojový systém, včetně usekávání končetin a nových finišerů.
Lords of the Fallen II je oznámený pro PC, PS5 a Xbox Series X/S.