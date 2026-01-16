Life is Strange se skutečně vrací i s původními hrdinkami

Netrvalo dlouho a po zmínce v ratingové databázi PEGI o dosud neoznámeném projektu Life is Strange: Reunion přispěchal oficiální příspěvek, který návrat příběhové adventurní série potvrdil.
Separate the real from the rumor... Join us for the exclusive reveal of the next Life is Strange game: https://t.co/29yzDsGCb5— Life is Strange (@LifeIsStrange) January 15, 2026
January 20. 10am PST / 1pm EST / 6pm GMT / 7pm CET. pic.twitter.com/jYQphhU2e3
Kratičké video slibuje plnohodnotné představení nové hry 20. ledna. Zároveň se ve videu projdou dvě postavy, které snad až příliš připomínají Max Caulfield a Chloe Price. Nebo snad budou bunda s motivem ptáka a hnědé vlasy patřit jiným postavám? Dle způsobu chůze se to nezdá příliš pravděpodobné.
Příspěvek rovnou potvrdil, že se s vydáním nového dílu počítá ještě letos. Platformy i konkrétní podoba se teprve odhalí. Chcete-li věřit spekulacím, Chloe v tomto díle budou pronásledovat vzpomínky a zlé sny, které nevěstí nic dobrého.