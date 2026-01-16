Life is Strange se skutečně vrací i s původními hrdinkami
Netrvalo dlouho a po zmínce v ratingové databázi PEGI o dosud neoznámeném projektu Life is Strange: Reunion přispěchal oficiální příspěvek, který návrat příběhové adventurní série potvrdil.

Kratičké video slibuje plnohodnotné představení nové hry 20. ledna. Zároveň se ve videu projdou dvě postavy, které snad až příliš připomínají Max Caulfield a Chloe Price. Nebo snad budou bunda s motivem ptáka a hnědé vlasy patřit jiným postavám? Dle způsobu chůze se to nezdá příliš pravděpodobné.

Příspěvek rovnou potvrdil, že se s vydáním nového dílu počítá ještě letos. Platformy i konkrétní podoba se teprve odhalí. Chcete-li věřit spekulacím, Chloe v tomto díle budou pronásledovat vzpomínky a zlé sny, které nevěstí nic dobrého.

