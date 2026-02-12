Leslie Benzies na „dovolené“? Šéf MindsEye si uprostřed krize studia dává pauzu

Situace kolem Build a Rocket Boy houstne. Leslie Benzies, někdejší producent série GTA a spoluzakladatel studia stojícího za loňským propadákem MindsEye, si podle interní komunikace vzal „dočasné volno“. Druhý šéf firmy Mark Gerhard v e-mailu zaměstnancům uvedl, že si Benzies bere zaslouženou pauzu po více než roce intenzivní práce, zároveň se ale podepsal už jen jako CEO, nikoliv co-CEO. Studio následně upřesnilo, že Benzies zůstává spoluvýkonným ředitelem.
Načasování je však přinejmenším pozoruhodné. MindsEye po vydání čelilo tvrdé kritice i propouštění v týmu, k čemuž se nedávno připojily zmínky Benziese v materiálech kolem případu Jeffreyho Epsteina. Benzies obvinění ze sexuálního napadení odmítl a uvedl, že šlo o konsenzuální vztah. S Epsteinem se prý nikdy nesetkal.
Uvnitř studia ovšem panuje napětí i z jiných důvodů – objevily se spekulace o „sabotérech“, instalaci monitorovacího softwaru Teramind i ostré výroky vedení o údajné pomlouvačné kampani vedené proti studiu. Zaměstnanci tak teoretizují, že by se Benziesova pauza mohla protáhnout na neurčito. Build a Rocket Boy se přesto snaží o restart a slibuje další aktualizace i nový obsah pro MindsEye. Otázkou zůstává, zda někoho ještě bude zajímat.