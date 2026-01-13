Lego Pokémon odhalilo první trojici stavebnic. Pochytat všechny vyjde draho
zdroj: Lego

Lego Pokémon odhalilo první trojici stavebnic. Pochytat všechny vyjde draho

13. 1. 2026 11:58 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Lego oficiálně odhalilo první stavebnice ze série s Pokémony a o pozornost má postaráno. Pikachu, Eevee i monumentální trojice Venusaur, Charizard a Blastoise vypadají přesně tak, jak si fanoušci legendárních sběratelských příšerek přáli. Zároveň se ale rychle ukázalo, že spolupráce zatím cílí hlavně na skalní příznivce a milovníky velkých modelů, nikoli na ty, kteří čekali menší a cenově dostupnější stavebnice.

Lego Pokémon zdroj: Lego   Lego Pokémon zdroj: Lego

Nejlevnější Eevee startuje na zhruba patnácti stovkách, zatímco Pikachu s více než dvěma tisíci dílky vyjde na 5 099 korun. Absolutním vrcholem je pak obří set s finálními evolucemi tří původních startovních Pokémonů, který se svou cenovkou 16 499 korun řadí mezi nejdražší aktuálně dostupné sady. Všechny stavebnice jsou už teď v předprodeji, do obchodů pak zamíří 27. února.

Lego Pokémon zdroj: Lego

lego pokémoni Pokémon (série)
Lego
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
