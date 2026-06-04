Lego Batman: Legacy of the Dark Knight vyjde v září na Switchi 2. Chystá se DLC
zdroj: Traveller's Tale

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight vyjde v září na Switchi 2. Chystá se DLC

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

4. 6. 2026 10:27 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight míří na Nintendo Switch 2. Warner Bros. Games oznámili, že hra vyjde na nové konzoli 18. září. Ve stejný den navíc dorazí i první velké rozšíření s názvem Mayhem Collection. Majitelé deluxe edice jej získají na všech platformách.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
Recenze
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – recenze oslavy netopýřího muže

Hlavní novinkou DLC bude nový Mayhem Mode, ve kterém se do centra dění dostanou Joker a Harley Quinn. Obě postavy budou plně hratelné a nabídnou vlastní schopnosti, gadgety i speciální likvidační animace. Součástí rozšíření bude také nová příběhová mise zaměřená na útěk Jokera a Harley z léčebny Arkham, a následné rozpoutání chaosu v ulicích Gotham City.

DLC dále přidá balíček Sinister Pack obsahující, který obsahuje 7 nových kostýmů pro původní hratelné postavy, 5 nových předmětů do Batcave a taky nový Batmobil.

Smarty.cz
Tagy:
lego batman rodinná hra
Zdroje:
Warner Bros. Games
Hry:
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

God of War Laufey - Kdo je Faye?
God of War Laufey - Kdo je Faye?
God of War Laufey - Záběry z hraní
God of War Laufey - Záběry z hraní
Control Resonant - Datum vydání
Control Resonant - Datum vydání
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Datum vydání
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Datum vydání
Marvel’s Wolverine - Rozšířený trailer se záběry z hraní
Marvel’s Wolverine - Rozšířený trailer se záběry z hraní
Until Dawn 2 - Oznámení
Until Dawn 2 - Oznámení
O Bondovi a novém Zaklínači || Chléb & Games
O Bondovi a novém Zaklínači || Chléb & Games
Planet Zoo 2 - Oznámení
Planet Zoo 2 - Oznámení
Call of Duty: Modern Warfare 4 - Oznámení
Call of Duty: Modern Warfare 4 - Oznámení
Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
Civilization VII - Test of Time Update
Civilization VII - Test of Time Update
Nailcrown – Oznámení
Nailcrown – Oznámení
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Godzone 6 - Teaser
Godzone 6 - Teaser
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer

Nejnovější články