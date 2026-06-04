Lego Batman: Legacy of the Dark Knight vyjde v září na Switchi 2. Chystá se DLC

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight míří na Nintendo Switch 2. Warner Bros. Games oznámili, že hra vyjde na nové konzoli 18. září. Ve stejný den navíc dorazí i první velké rozšíření s názvem Mayhem Collection. Majitelé deluxe edice jej získají na všech platformách.
Hlavní novinkou DLC bude nový Mayhem Mode, ve kterém se do centra dění dostanou Joker a Harley Quinn. Obě postavy budou plně hratelné a nabídnou vlastní schopnosti, gadgety i speciální likvidační animace. Součástí rozšíření bude také nová příběhová mise zaměřená na útěk Jokera a Harley z léčebny Arkham, a následné rozpoutání chaosu v ulicích Gotham City.
DLC dále přidá balíček Sinister Pack obsahující, který obsahuje 7 nových kostýmů pro původní hratelné postavy, 5 nových předmětů do Batcave a taky nový Batmobil.