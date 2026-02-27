LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight nechá zavzpomínat na mnoho podob Jokera

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight se zatím rýsuje jako velkolepý návrat kostičkových her, které posune zase o kus dál. Otevřený svět i souboje na bázi arkhamovské série vzbuzují naděje, stejně jako propojený komiksový svět DC, kde se potkají oblíbené postavy napříč filmovou i sešitovou historií.
Na pestrou směsici upomíná i nová variace na známou scénu z Burtonova Batmana z roku 1989. Joker vnikl do Gothamského muzea, které si za doprovodu písně Partyman od Prince přetváří podle vlastního vkusu. Škoda, že Batman společně s Catwoman dorazili jen o trochu později.
Zkrátka to vypadá, že všechny správné ingredience jsou na svém místě a 29. května se netopýří muž na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S předvede v plné síle. Majitelé konzole Nintendo Switch 2 si nicméně musí počkat, protože k nim hrdina připlachtí až 3. července.