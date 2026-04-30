Lara Croft razí postřílet pár vojáků v online akci Delta Force
zdroj: Timi Studio Group

Android PC iOS PlayStation 5 iPadOS Xbox Series

30. 4. 2026 11:41 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Jestli jste se snad báli o osud sličné Lary Croft, asi už nemusíte. Nejenže se chystají hned dvě nové hry ze série Tomb Raider a jeden hraný seriál, ale hrdinka si mezi dobrodružstvími stíhá odskočit až do daleké Číny, aby se mohla objevit v multiplayerové akci Delta Force.

Lara se v rámci této spolupráce do hry podívá coby nová operátorka s vizuálem inspirovaným moderní herní trilogií. Její součástí bude taktéž unikátní vzhled luku a pušky M14, která je natolik zlatá, že by se z fleku mohla objevit v roguelite novince Saros. Aby toho nebylo málo, světoznámá archeoložka dostane ještě unikátní animaci vstupu na bojiště.

zdroj: TiMi Studios

Nové kosmetické doplňky se v obchodě objeví právě dnes 30. dubna v rámci události, která bude ve hře dostupná do 13. června. Času na získání Lary do své sbírky tak máte dost, přičemž součástí je i řada menších kosmetických drobností, jako jsou spreje či psí známky.

Tagy:
akční vojenská
Zdroje:
Square Enix, TiMi Studios
Hry:
Delta Force
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
