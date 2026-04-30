Lara Croft razí postřílet pár vojáků v online akci Delta Force

Jestli jste se snad báli o osud sličné Lary Croft, asi už nemusíte. Nejenže se chystají hned dvě nové hry ze série Tomb Raider a jeden hraný seriál, ale hrdinka si mezi dobrodružstvími stíhá odskočit až do daleké Číny, aby se mohla objevit v multiplayerové akci Delta Force.
Lara se v rámci této spolupráce do hry podívá coby nová operátorka s vizuálem inspirovaným moderní herní trilogií. Její součástí bude taktéž unikátní vzhled luku a pušky M14, která je natolik zlatá, že by se z fleku mohla objevit v roguelite novince Saros. Aby toho nebylo málo, světoznámá archeoložka dostane ještě unikátní animaci vstupu na bojiště.
Nové kosmetické doplňky se v obchodě objeví právě dnes 30. dubna v rámci události, která bude ve hře dostupná do 13. června. Času na získání Lary do své sbírky tak máte dost, přičemž součástí je i řada menších kosmetických drobností, jako jsou spreje či psí známky.