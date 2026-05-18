Kupujte, nebudou: Kostičkové závody LEGO 2K Drive si už brzy nekoupíte

Dánská stavebnice je stále populárnější, a tak dává smysl, že neustále vznikají i nové doprovodné videohry. Jednou z nich byly v roce 2023 arkádové závody LEGO 2K Drive, které v jádru nebyly strašné, ale agresivní monetizace jim rozhodně nepomáhala. Možná i kvůli tomu se 2K rozhodlo hru stáhnout z prodeje a za rok vypnout multiplayerové servery.
Titul ze všech digitálních obchodů zmizí už zítra 19. května, a to v PC i konzolové variantě. Pokud tak náhodou máte o hru zájem a chcete ji mít ve své virtuální sbírce, máte posledních několik hodin k jejímu pořízení. Měli byste ovšem vědět, že na stažení z prodeje za rok naváže zmíněné vypnutí serverů a tedy i konec multiplayerové složky, konkrétně 31. května 2027.
Vydavatelství dodává, že i po zmizení z obchodů a vypnutí serverů si titul budete moci nadále stáhnout a věnovat se jeho offline části. V něm si užijete otevřený kostičkový svět Bricklandie, stavění vozidel a příběhový režim.