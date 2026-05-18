Kupujte, nebudou: Kostičkové závody LEGO 2K Drive si už brzy nekoupíte

18. 5. 2026 11:02 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Dánská stavebnice je stále populárnější, a tak dává smysl, že neustále vznikají i nové doprovodné videohry. Jednou z nich byly v roce 2023 arkádové závody LEGO 2K Drive, které v jádru nebyly strašné, ale agresivní monetizace jim rozhodně nepomáhala. Možná i kvůli tomu se 2K rozhodlo hru stáhnout z prodeje a za rok vypnout multiplayerové servery.

Titul ze všech digitálních obchodů zmizí už zítra 19. května, a to v PC i konzolové variantě. Pokud tak náhodou máte o hru zájem a chcete ji mít ve své virtuální sbírce, máte posledních několik hodin k jejímu pořízení. Měli byste ovšem vědět, že na stažení z prodeje za rok naváže zmíněné vypnutí serverů a tedy i konec multiplayerové složky, konkrétně 31. května 2027.

Vydavatelství dodává, že i po zmizení z obchodů a vypnutí serverů si titul budete moci nadále stáhnout a věnovat se jeho offline části. V něm si užijete otevřený kostičkový svět Bricklandie, stavění vozidel a příběhový režim.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
