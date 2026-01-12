Krvesajům v Code Vein II se postaví i bestie s katanou

Už jen několik týdnů nás dělí od pokračování postapokalyptického akčního RPG plného upírů v anime stylizaci. Proto Code Vein 2 postupně představuje postavy i bestie, na něž během svého putování narazíte. Jako je třeba boss The Blinded Resurgence Offspring.
Žalostná bytost v průběhu věků ztratila zrak, což jí vynahrazuje její mrštnost a především obrovská katana, která může jedním dobře mířeným sekem ukončit vaše trápení. Anebo to bude naopak?
Code Vein 2 vyjde 30. ledna na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.