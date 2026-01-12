Krvesajům v Code Vein II se postaví i bestie s katanou
zdroj: Bandai Namco

Krvesajům v Code Vein II se postaví i bestie s katanou

PC PlayStation 5 Xbox Series

12. 1. 2026 11:15 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Už jen několik týdnů nás dělí od pokračování postapokalyptického akčního RPG plného upírů v anime stylizaci. Proto Code Vein 2 postupně představuje postavy i bestie, na něž během svého putování narazíte. Jako je třeba boss The Blinded Resurgence Offspring.

Žalostná bytost v průběhu věků ztratila zrak, což jí vynahrazuje její mrštnost a především obrovská katana, která může jedním dobře mířeným sekem ukončit vaše trápení. Anebo to bude naopak?

zdroj: Bandai Namco

Code Vein 2 vyjde 30. ledna na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

anime soulslike
Bandai Namco
Code Vein 2
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Nejnovější články