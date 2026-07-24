Krvavá akce Crisol: Theater of Idols nestačila. Studio končí

Vermila Studios je další objetí nestabilního herního průmyslu, která se musí vypořádat s propouštěním, ba dokonce i se zavřením celého studia. Přitom jejich únorová hororová akce Crisol: Theater of Idols zaujala.
Kombinace folklóru a náboženských prvků Hispánie z tajuplného ostrova Tormentosa se sice těšila vřelému přijetí z pohledu hráčů, finanční cíle ale, zdá se, nesplnila. Řada zaměstnanců tak na svých sociálních sítích potvrdila, že se jich dotklo propouštění, které nakonec vedlo až k úplnému zavření studia.
„Několik měsíců po uvedení na trh zahájilo studio Vermila Studios proces propouštění, který nakonec vedl k uzavření studia a odchodu celého týmu. Je to velmi těžká zpráva pro ty z nás, kteří jsme projektu věnovali tolik úsilí a lásky,“ napsal designér Raúl Pernía Alejandro na platformu X.
Ani zajímavé zasazení, příznivé recenze, příjemná cenovka a křídla vydavatelství Blumhouse Games nezajistili týmu budoucnost. Crisol: Theater of Idols přitom jasně předestřelo jeho potenciál, který si sami můžete vyzkoušet na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.