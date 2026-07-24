Krvavá akce Crisol: Theater of Idols nestačila. Studio končí
zdroj: Blumhouse Games

Krvavá akce Crisol: Theater of Idols nestačila. Studio končí

PC PlayStation 5 Xbox Series

24. 7. 2026 11:07 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Vermila Studios je další objetí nestabilního herního průmyslu, která se musí vypořádat s propouštěním, ba dokonce i se zavřením celého studia. Přitom jejich únorová hororová akce Crisol: Theater of Idols zaujala.

Kombinace folklóru a náboženských prvků Hispánie z tajuplného ostrova Tormentosa se sice těšila vřelému přijetí z pohledu hráčů, finanční cíle ale, zdá se, nesplnila. Řada zaměstnanců tak na svých sociálních sítích potvrdila, že se jich dotklo propouštění, které nakonec vedlo až k úplnému zavření studia.

Crisol: Theater of Idols
Crisol: Theater of Idols
Crisol: Theater of Idols
Galerie

„Několik měsíců po uvedení na trh zahájilo studio Vermila Studios proces propouštění, který nakonec vedl k uzavření studia a odchodu celého týmu. Je to velmi těžká zpráva pro ty z nás, kteří jsme projektu věnovali tolik úsilí a lásky,“ napsal designér Raúl Pernía Alejandro na platformu X.

Ani zajímavé zasazení, příznivé recenze, příjemná cenovka a křídla vydavatelství Blumhouse Games nezajistili týmu budoucnost. Crisol: Theater of Idols přitom jasně předestřelo jeho potenciál, který si sami můžete vyzkoušet na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.

Smarty.cz
Tagy:
horor akční indie hra
Zdroje:
VGChronicles, X
Hry:
Crisol: Theater of Idols
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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