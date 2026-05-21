Kromlech v aktualizaci výrazně snižuje velikost instalace a zlepšuje optimalizaci

České akční RPG Kromlech od Perun Creative dostalo novou aktualizaci 0.3, která se zaměřuje hlavně na optimalizaci a technické úpravy. Vývojářům se podařilo výrazně zapracovat na velikosti instalace, která po spuštění early accessu patřila mezi nejčastěji kritizované problémy. Teď vám instalace na disku ukousne zhruba 50 GB místo více než 100 GB. Update zároveň přináší lepší výkon napříč různými grafickými nastaveními a řadu dalších oprav a úprav stability.
Kompletní seznam změn studio zveřejnilo na Steamu. Perun Creative zároveň spustilo nový pravidelný formát Tales from the Bard, ve kterém chce komunitu informovat o průběhu vývoje a budoucích plánech pro další aktualizace. První epizoda už je dostupná na YouTube. A pokud jste Kromlech zatím nezkoušeli, možná je teď vhodná chvíle – celý katalog Perun Creative je momentálně ve slevě a samotný Kromlech lze pořídit za 21,74 eur