Krátký hraný film láká na Resident Evil Requiem

Únor je tady a s ním i poslední týdny čekání na nový hlavní díl slavné hororové série. Resident Evil Requiem vychází už 27. února 2026 a všechno nasvědčuje tomu, že by mohlo jít o jeden z nejsilnějších dílů posledních let – pokud se Capcomu podaří správně vyvážit své inspirace.
Před samotným vydáním se Capcom snaží naladit hráče na správnou notu a zveřejnil krátký hraný film zasazený do světa hry (ke zhlédnutí výše). Ten nemá jen budovat atmosféru, ale zároveň rozvíjí jednu z klíčových novinek Requiem – zombie, které si uchovávají zbytky lidských vzpomínek a chování.
Právě tenhle prvek má přispět k větší nepředvídatelnosti nepřátel a znovu vnést do setkání s nemrtvými pocit nejistoty. Místo dokonale čitelných vzorců chování mají zombie reagovat způsobem, který připomíná jejich minulý život, což může vést k nečekaným situacím i silnějším hororovým momentům. Resident Evil Requiem dorazí na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S a Nintendo Switch 2.