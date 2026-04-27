Krátké video láká na Alien: Isolation 2

Creative Assembly se kromě grand strategií ze série Total War věnují také pokračování skvělého hororu Alien: Isolation. V roce 2014 zvládl přinést vtahující boj o přežití Amandy Ripley proti ikonickému xenomorfovi, který se zlatým písmem zapsal do videoherní historie. I proto se chystaná dvojka vyhlíží s velkým očekáváním.
Od jejího předloňského oznámení další informace nepřišly, jelikož vývoj byl tehdy teprve na začátku. Včera nicméně proběhl den Vetřelce, v jehož rámci se na světlo světa dostalo kratičké, ani ne půlminutové video. Moc toho neprozrazuje, nicméně projekt alespoň připomíná. Navíc to vypadá, že se pokračování nebude odehrávat na vesmírné stanici, nýbrž na povrchu nespecifikované planety.
Kromě toho otevřená pozice na oficiálních stránkách studia prozradila, že dvojka vzniká na Unreal Enginu 5. Pozice pro vedoucího herního designu zase mluví o dlouhodobé podpoře, což by znamenalo řadu dodatečných DLC po vydání či obsahové aktualizace. Jelikož se hledají zaměstnanci na takto vysoko postavená místa, má vývoj před sebou s velkou pravděpodobností ještě dlouhou cestu.