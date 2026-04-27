Krátké video láká na Alien: Isolation 2
zdroj: Sega

27. 4. 2026 13:30 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Creative Assembly se kromě grand strategií ze série Total War věnují také pokračování skvělého hororu Alien: Isolation. V roce 2014 zvládl přinést vtahující boj o přežití Amandy Ripley proti ikonickému xenomorfovi, který se zlatým písmem zapsal do videoherní historie. I proto se chystaná dvojka vyhlíží s velkým očekáváním.

Od jejího předloňského oznámení další informace nepřišly, jelikož vývoj byl tehdy teprve na začátku. Včera nicméně proběhl den Vetřelce, v jehož rámci se na světlo světa dostalo kratičké, ani ne půlminutové video. Moc toho neprozrazuje, nicméně projekt alespoň připomíná. Navíc to vypadá, že se pokračování nebude odehrávat na vesmírné stanici, nýbrž na povrchu nespecifikované planety.

Kromě toho otevřená pozice na oficiálních stránkách studia prozradila, že dvojka vzniká na Unreal Enginu 5. Pozice pro vedoucího herního designu zase mluví o dlouhodobé podpoře, což by znamenalo řadu dodatečných DLC po vydání či obsahové aktualizace. Jelikož se hledají zaměstnanci na takto vysoko postavená místa, má vývoj před sebou s velkou pravděpodobností ještě dlouhou cestu.

horor Vetřelec
Zdroje:
Creative Assembly
Hry:
Alien: Isolation
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
