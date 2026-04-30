Krafton pracuje na pokračování MMORPG Tera

Trh s MMORPG hrami v posledních letech lehce trpí a je těžké se na něm uchytit. Přesto jde nadále o nesmírně populární žánr, do něhož se ambicióznější společnosti snaží přinášet další projekty. Výjimku netvoří ani Krafton, jenž zjevně pracuje na druhém dílu hry Tera.
Jednička oficiálně skončila po dekádě podpory v roce 2022, což je slušná provozní doba. Vydavatelství společně s dceřiným studiem připravují návrat, jelikož na svých stránkách hledají posily na několik pozic, včetně programátora klienta. Titul se tak zjevně posouvá z počátečních fází do plné produkce. Poběží na Unreal Enginu 5 a od prvního dílu si ponechá své akčnější soubojové jádro.
Inzeráty paradoxně nezmiňují potřebné zkušenosti s umělou inteligencí, ačkoliv se firma nechala veřejně slyšet, že na ní chce do budoucna primárně stavět. Současně jde o zajímavě zvolenou dobu k přípravám dalšího velkého MMO, jelikož se v tomto žánru chystané projekty v posledních letech spíše ruší. Náhlý konec ještě před startem tak potkal třeba ambiciózního Pána prstenů.