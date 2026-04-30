Krafton pracuje na pokračování MMORPG Tera
30. 4. 2026 15:52 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Trh s MMORPG hrami v posledních letech lehce trpí a je těžké se na něm uchytit. Přesto jde nadále o nesmírně populární žánr, do něhož se ambicióznější společnosti snaží přinášet další projekty. Výjimku netvoří ani Krafton, jenž zjevně pracuje na druhém dílu hry Tera.

Jednička oficiálně skončila po dekádě podpory v roce 2022, což je slušná provozní doba. Vydavatelství společně s dceřiným studiem připravují návrat, jelikož na svých stránkách hledají posily na několik pozic, včetně programátora klienta. Titul se tak zjevně posouvá z počátečních fází do plné produkce. Poběží na Unreal Enginu 5 a od prvního dílu si ponechá své akčnější soubojové jádro.

Inzeráty paradoxně nezmiňují potřebné zkušenosti s umělou inteligencí, ačkoliv se firma nechala veřejně slyšet, že na ní chce do budoucna primárně stavět. Současně jde o zajímavě zvolenou dobu k přípravám dalšího velkého MMO, jelikož se v tomto žánru chystané projekty v posledních letech spíše ruší. Náhlý konec ještě před startem tak potkal třeba ambiciózního Pána prstenů.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Resident Evil (2026) – Upoutávka
