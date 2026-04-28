Korn se vrací s Diablem. Datadisk Lord of Hatred doprovází skladba Reward the Scars

Nu metaloví veteráni Korn vydali po čtyřech letech novou skladbu Reward the Scars, která vznikla přímo pro datadisk Diablo IV: Lord of Hatred. V temné symbióze spolu s ní dorazil i stylový animovaný klip, výrazně inspirovaný právě estetikou série akčních RPG.
Když Blizzard kapelu oslovil, prý nad ničím nemuseli přemýšlet a okamžitě souhlasili, frontman Jonathan Davis se totiž netají tím, že je dlouholetým fanouškem Diabla. Dle svých vlastních slov hraní používá jako způsob, jak upustit páru a jeho oblíbenou třídou je prý nekromancer. „Hry jsou opravdu skvělé. Dávají lidem způsob úniku, je to lepší než se opíjet nebo dělat kraviny,“ tvrdí a dodává, že text nového songu přímo reflektuje grind a smyčku odměňování lootem, která si vás v Diablu zaháčkuje a nepustí.
Datadisk Lord of Hatred vyšel včera a spolu s ním i tenhle nečekaný crossover, kde se spojuje peklo v Sanctuary s říznými kytarami. Na skladbu i s videoklipem se můžete podívat níže, jinak ji najdete na streamovacích službách a vychází také v limitované edici jako singl na vinylu.