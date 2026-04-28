Korn se vrací s Diablem. Datadisk Lord of Hatred doprovází skladba Reward the Scars
28. 4. 2026 15:48 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Nu metaloví veteráni Korn vydali po čtyřech letech novou skladbu Reward the Scars, která vznikla přímo pro datadisk Diablo IV: Lord of Hatred. V temné symbióze spolu s ní dorazil i stylový animovaný klip, výrazně inspirovaný právě estetikou série akčních RPG. 

Když Blizzard kapelu oslovil, prý nad ničím nemuseli přemýšlet a okamžitě souhlasili, frontman Jonathan Davis se totiž netají tím, že je dlouholetým fanouškem Diabla. Dle svých vlastních slov hraní používá jako způsob, jak upustit páru a jeho oblíbenou třídou je prý nekromancer. „Hry jsou opravdu skvělé. Dávají lidem způsob úniku, je to lepší než se opíjet nebo dělat kraviny,“ tvrdí a dodává, že text nového songu přímo reflektuje grind a smyčku odměňování lootem, která si vás v Diablu zaháčkuje a nepustí. 

Datadisk Lord of Hatred vyšel včera a spolu s ním i tenhle nečekaný crossover, kde se spojuje peklo v Sanctuary s říznými kytarami. Na skladbu i s videoklipem se můžete podívat níže, jinak ji najdete na streamovacích službách a vychází také v limitované edici jako singl na vinylu.

Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Doporučená videa

Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení

