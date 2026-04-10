Kooperační heistovka Thick as Thieves, na které pracuje legendární Warren Spector, má datum vydání

Nenápadná, ale ambiciózní heistovka Thick as Thieves se hlásí o slovo a na PC dorazí 20. května. Projekt od Warrena Spectora láká na kombinaci klasické plíživé akce a moderní variability.
Hra zavede hráče do fiktivního skotského města Kilcairn, zasazeného do alternativní historie počátku 20. století. Právě tady se odehrává série promyšlených loupeží, které tvoří jádro celé hratelnosti. Tvůrci slibují kompaktní, ale znovuhratelný zážitek, čekají vás dvě hratelné postavy, dvojice dynamických map, šestnáct kontraktů a šest unikátních kusů vybavení.
Důraz je kladen na variabilitu. Každá mise by měla probíhat jinak v závislosti na zvoleném přístupu, vybavení i rozhodnutích hráče. Titul je navíc možné projít sólo nebo v kooperaci, což otevírá prostor pro různé taktiky při plánování i samotném provedení loupeží.