Komentátor BBC svolil k AI klonu, aby pro EA Sports FC nemusel načítat tisíce jmen

Fotbalový komentátor Guy Mowbray, známý z pořadu Match of the Day, potvrdil, že dal Electronic Arts svolení pro potřeby série EA Sports FC vytvořit klon svého hlasu poháněný umělou inteligencí. Důvod je ryze praktický, ve hře se totiž nachází více než 20 tisíc skutečných fotbalistů a fotbalistek. Každé jméno je přitom nutné namluvit opakovaně a v různých intonacích, aby zapadlo do dynamického komentáře.
Mowbray uvedl, že nahrávání pro hru je i přes toto usnadnění dnes běžnou součástí jeho pracovního režimu od listopadu až do července a že autentičnost je pro celý projekt klíčová. EA v reakci pro BBC zdůraznila, že umělá inteligence je dlouhodobě součástí vývoje – od animací po herní systémy – a v případě komentáře slouží pouze jako podpora, nikoliv náhrada lidských komentátorů.
Využití generativní AI ve hrách nicméně zůstává kontroverzním tématem, zejména v oblasti dabingu a herectví. Americký odborový svaz SAG-AFTRA loni ukončil více než roční stávku až poté, co si vyjednal pravidla pro tvorbu digitálních klonů hlasů včetně odpovídajícího finančního ohodnocení.