Kočky mají pré. Mewgenics jsou nejhranější roguelite na Steamu
zdroj: Edmund McMillen

PC

17. 2. 2026 8:06 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Mewgenics pokračuje v raketovém startu a během prvních dnů na Steamu už stihl přepsat žánrové tabulky. Hra 15. února hra dosáhla špičky 115 428 souběžně hrajících hráčů, čímž překonala dosavadní rekord roguelite her, které držel Hades II ze září 2025, kdy počty hráčů vystoupaly na 112 947.

Mewgenics
Recenze
Mewgenics – recenze masivního taktického RPG s křížením koček

Pro roguelike scénu jde o výrazný moment. Hades II je považován za jeden z vrcholů žánru a jeho čísla byla dosud nepřekonaná. Mewgenics tak během jediného týdne dokázal, že nejde jen o kuriózní projekt od známého autora, ale o plnohodnotný hit.

Tvůrce hry Edmund McMillen už dříve přiznal, že ho úspěch překvapil. Zároveň uvedl, že vývoj ještě není u konce. Hra je aktuálně ve vývoji pro více platforem a cílí i na budoucí vydání na konzolích, i když konkrétní termín zatím nepadl.

Smarty.cz
Tagy:
RPG roguelite taktická tahovka
Zdroje:
Insider Gaming, Edmund McMillen
Hry:
Mewgenics
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Jakub Malchárek
